Проект второго этапа строительства нового зоопарка в Перми прошел госэкспертизу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Краевое управление капитального строительства 30 ноября получило положительное заключение госэкспертизы на проект второго этапа строительства нового зоопарка в Перми. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Как отметили в краевом Минстрое, была скорректирована сметная стоимость проекта.

Сейчас ведется строительство объектов в рамках первого этапа. Сдать зоопарк намерены весной 2023 года, а открыть для посетителей — в ноябре. Зоопарк будет находиться в региональной собственности.

Напомним, что новый зоопарк в микрорайоне Нагорный начали строить еще в 2017 году. Завершить первую очередь обещали в 2018. В 2019 году работы приостановили из-за серьезных нарушений в строительстве некоторых объектов.

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