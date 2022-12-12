Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин 14 декабря в прямом эфире подведет итоги 2022 года

Фото: Василий Вахрин

В среду 14 декабря в 13:00 состоится прямой эфир с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Глава региона подведет итоги уходящего года. В анонсе к эфиру говорится, что темой станет то, «каким 2022 год выдался для Пермского края, каким был ответ Прикамья новым вызовам».

Среди вопросов обсуждения технологический суверенитет региона, промышленная доктрина, социальная поддержка жителей, здравоохранение, стройки, газификация и многое другое. Вопросы от граждан будут приниматься только в студии по номеру 210-60-00 (код города 342).

Прямой эфир покажут на телеканале Россия 24, «Радио России — Пермь», «Вести ФМ», сайте Вести–Пермь.ру, а также в официальной группе краевого правительства во «ВКонтакте».

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