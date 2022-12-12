В Перми около десятка домов остались без отопления и горячей воды

"Дома холодно, обнимаемся с Муськой, так теплее". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми утром 12 декабря в микрорайоне Островский жители нескольких домов остались без отопления и горячей воды, виной всему авария на теплопроводе. По нашей информации мерзнут в своих квартирах сейчас жители домов по улице Чернышевского 1, 2, 4, 4а, 6, 8, Островского 76, 82, также без отопления детский сад на ул. Фонтанной, 9а.

В этих же домах не было горячей воды и отопления в минувшую субботу, 10 декабря. Компания «Т Плюс» проводила ремонтные работы, к вечеру ремонт завершили и отопление включили, но спустя чуть больше суток ситуация повторилась.

- Да, действительно, работы велись в субботу, они были завершены в тот же день, но в 4.50 утра 12 декабря вновь произошел порыв, - говорит Михаил Топильский, заместитель руководителя РЦСК пермского филиала ПАО «Т Плюс». – Ремонтно-восстановительные бригады работают, время устранения аварии пока неизвестно. Жители могут обратится с вопросами и узнать о завершении работ в своей управляющей компании или по телефону 259 39 98.

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