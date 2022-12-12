Бизнес-карты становятся все более популярными среди предпринимателей Пермского края

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Количество активных бизнес-карт Сбербанка в Прикамье достигло 21 тысячи штук. Сегодня для клиентов банка есть возможность открыть любую карту из линейки бизнес-карт, кредитные, цифровые, моментальные, премиальные и классические бизнес-карты.

Бизнес-карты позволяют юридическим лицам и предпринимателям не платить комиссию за платежные поручения, оплачивая закупки для бизнеса напрямую.

Подключив бизнес-карту к программе "Бизнес-кешбэк" в интернет-банке СберБизнес, предприниматель будет получать бонусные баллы за покупки. Следить за начислением бонусных баллов можно онлайн в личном кабинете СберБизнеса. Для этого нужно перейти в раздел "Бизнес-карты", а потом во вкладку "Бизнес-кешбэк". Там доступна информация не только о бонусном балансе, но и статус обработки заявок по бонусному счету, список подключенных счетов и история операций с указанием начисленных баллов в разрезе каждой операции.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

"Прежде всего, бизнес-карта удобна предпринимателям для оплаты повседневных расходов: командировочных, канцтоваров, деловых ужинов, бензина и других закупок. Не случайно, что все больше предпринимателей Пермского края используют бизнес-карту для безналичных расчетов, ведь они привязаны к расчетному счету предприятия и позволяют не только быстро и удобно совершать покупки и онлайн, и офлайн, но и осуществлять бесконтактные платежи, снимать и вносить наличные."

Бизнес-карту Сбера может использовать не только руководитель компании, но и сотрудники. Для этого достаточно привязать к расчетному счету организации несколько карт и по каждой установить лимит расходов. А для дополнительного контроля есть возможность подключения уведомлений о каждой операции.