В центре Перми трамвай застрял из-за снегопада

Фото: Telegram/Пермь ЧП и ДТП

Снегопады продолжают осложнять движение транспорта. Утром 12 декабря сильные осадки привели к остановке трамвая. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях рассказали.

«Сегодня в 07:34 на перекрестке улиц Сибирская и Революции у вагона, следующего по маршруту №11, произошли неполадки при работе на линии. Простой в движении не связан с погодными условиями. Движение было восстановлено в 08:43», — рассказали «КП-Пермь» в департаменте транспорта администрации Перми.

Синоптики прогнозируют, что снегопады могут прекратиться в среду. На этой неделе осадков выпадет в два раза больше нормы. Сильный снег может вернуться уже в следующие выходные.

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