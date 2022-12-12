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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 6:58

В центре Перми трамвай застрял из-за снегопада

Движение восстанавливали больше часа
Лела Минадзе
Фото: Telegram/Пермь ЧП и ДТП

Фото: Telegram/Пермь ЧП и ДТП

Снегопады продолжают осложнять движение транспорта. Утром 12 декабря сильные осадки привели к остановке трамвая. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях рассказали.

«Сегодня в 07:34 на перекрестке улиц Сибирская и Революции у вагона, следующего по маршруту №11, произошли неполадки при работе на линии. Простой в движении не связан с погодными условиями. Движение было восстановлено в 08:43», — рассказали «КП-Пермь» в департаменте транспорта администрации Перми.

Синоптики прогнозируют, что снегопады могут прекратиться в среду. На этой неделе осадков выпадет в два раза больше нормы. Сильный снег может вернуться уже в следующие выходные.

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