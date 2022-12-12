Пенсионерка из Пермского края рассказала об удобстве онлайн-оплаты услуг

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С каждым годом растет количество пенсионеров, для которых оплата покупок или услуг не является чем-то сверхъестественным, ведь большая часть получает пенсию на банковскую карту. Например, в Пермском крае пенсию на карту получают 75% пенсионеров, оформивших получение пенсии через Сбербанк.

Свою историю рассказала одна из жительниц города Чусового. Светлана Дмитриевна 35 лет проработала на крупном пермском заводе. Выйдя на заслуженный отдых, вместе с супругом вернулась на малую родину своих родителей.

Для меня выход на пенсию, это не отдых, а начало новой активной жизни, - делится Светлана Дмитриевна. - Я занимаюсь садоводством, развожу цветы, занимаюсь рукоделием. После долгой жизни в Перми, я наконец-то наслаждаюсь природой и тишиной. Пенсию мы с мужем оба получаем на карту Сбербанка, это очень удобно. Зарплату мы тоже получали на карту. Когда вышли на пенсию, пришли в отделение, и специалисты очень быстро оформили все документы и выдали нам пенсионные карты.

По словам пенсионерки, новые возможности позволяют ей значительно экономить время:

Дети научили пользоваться мобильным приложением, и теперь мы все услуги ЖКХ оплачиваем онлайн, на что-то я даже подключила Автоплатеж. Я уже всем своим соседкам посоветовала получать пенсию на карту Сбербанка, и учу их пользоваться приложением. Внучка у нас учится в Москве, и мы с дедом стараемся ей немного помогать, с каждой пенсии переводим небольшую сумму. Очень рады, что есть такая возможность. А с банковской картой, это еще и очень удобно, - рассказала Светлана Дмитриевна.