На неделе в Пермском крае ожидаются потепление и снегопады

Фото: "КП" Архив

В Прикамье на предстоящей неделе продолжатся интенсивные снегопады. Об этом сообщили синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 12 декабря, температура воздуха в течение дня составит −3…−8 градусов, по северу региона до −13. Пройдет сильный снег, метель. Во вторник осадки продолжатся. Температура −7…−12 градусов.

В среду, 14 декабря, осадки прекратятся. Ночью до −18 градусов, а днем до −10. В четверг местами пройдет небольшой снег. Температура в течение суток опустится до −12 градусов, а по востоку края до −17. В пятницу также будет небольшой снег. Днем до −8.

По предварительным прогнозам, в выходные в Пермском крае сохранится теплая погода с дневной температурой −3…−8 градусов и снегопадами.

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