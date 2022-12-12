ХК «Молот» проиграл на выезде «Ладе» из Тольятти

Фото: хоккейный клуб «Молот»

Пермский хоккейный клуб «Молот» проиграл в Тольятти местной «Ладе» в рамках чемпионата ВХЛ.

«Молот» открыл счет в конце первого периода. На 19-й минуте шайбу в ворота соперников отправил Арсений Ерохин.

Пермяки обеспечили себе минимальный отрыв и держали преимущество на протяжении всего матча. Исход встречи решили последние 10 минут решающего третьего периода. Сначала тольяттинцы сравняли счет, а за доли секунда до сирены забили победную шайбу. Итог — 2:1.

«Обидно не взять очки в таком матче. Дисциплина была у нас не очень. Проявили характер, выстояли «3 на 5», «4 на 5», открыли счет, но пропустили ненужный гол в последней смене второго периода. Третий гол — бросок от синей линии, вратарь был закрыт игроками и «Лады», и нашими», — прокомментировал результат главный тренер «Молота» Сергей Бердников.

Следующий матч «Молот» сыграет 13 декабря в Туле, где встретится с «АКМ».

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