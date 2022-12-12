В Перми отложили рассмотрение жалобы на торги по продаже музея «Мотовилихи»

Фото: Музей пермской артиллерии

Пермское УФАС перенесло рассмотрение жалобы на торги по продаже музея «Мотовилихинских заводов» с 8 на 19 декабря. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье».

Жалоба была подана на действия организатора торгов. Музей пытаются продать уже в третий раз. В прошлых торгах никто не заявился на участие, поэтому в этот раз они проходят в форме публичного предложения.

Изначально музей планировалось продать за 107,5 млн рублей, однако теперь цена снижена до 16,1 млн. Напомним, что ПАО «Мотовилихинские заводы» является банкротом с марта 2018 года.

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