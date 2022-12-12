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НовостиОбщество12 декабря 2022 3:43

Турецкие авиакомпании убрали из расписания Пермского аэропорта прямые рейсы до Антальи

Ближайший перелет будет в следующем году
Лела Минадзе

Фото: Иван ВИСЛОВ

В расписании аэропорта Большое Савино исчезли прямые рейсы из Перми до Антальи. Данный маршрут выполняли компании Turkish Airlines и Southwind Airlines, однако на их сайтах билетов тоже нет.

Ближайший прямой перелет до Антальи запланирован на 4 января 2023 года. Выполнит его российский авиаперевозчик Azur Air. Согласно расписанию аэропорта, до конца марта выполнять маршрут будет только эта компания.

В пресс-службе Пермского аэропорта отметили, что турецкие перевозчики пока не подавали заявки на рейсы.

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