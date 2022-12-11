Сильный снегопад в Перми закончится вечером 12 декабря

Снег засыпал улицы Перми Фото: «Правобережье Калуга»

Снегопад в Перми закончится существенно раньше, чем ожидалось, радуют нас синоптики.

- В ночь на понедельник в Перми с перерывами продолжит идти снег, причем более сильный, чем минувшей ночью, - прогнозирует специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. - К утру выпадет еще 5-6 миллиметров, то есть ожидается прирост снежного покрова на 5 сантиметров. Во второй половине дня в Перми возобновится сильный снег, который продлится до вечера. Далее осадки прекратятся.

Ранее была серьезная вероятность, что наиболее сильные снегопады пройдут в Перми в ночь на вторник, 13 декабря. Но благодаря антициклону, идущему с Южного Урала, зона осадков может уйти на север края.

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