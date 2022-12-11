Занесло на встречку: в ДТП на трассе Пермь-Березники погиб человек

Фото: Типичный Соликамск

В воскресенье, 11 декабря около трех часов дня, на трассе Пермь-Березники, в районе «Еврохима», произошло смертельное ДТП. 21-летний водитель «Лады Ларгус» ехал из Перми в Березники. Но на скользкой дороге не справился с управлением. Его машину вынесло на встречную полосу, по которой в этот момент ехал «Лексус», под управлением 53-летнего водителя.

Отечественную легковушку от удара выбросило с дороги в кювет. Ее 31-летний пассажир скончался на месте. Водитель получил травмы и был госпитализирован.

- По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего,- рассказали «КП»-Пермь» в краевой Госавтоинспекции.