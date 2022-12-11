В Перми водитель Volvo насмерть сбил женщину, шедшую на зеленый свет

Фото: ГИБДД г. Пермь

Днем в воскресенье, 11 декабря, в Перми 42-летний водитель грузовика Volvo насмерть сбил 77-летнюю женщину.

- Грузовик ехал по улице Встречной со стороны улицы Подлесной в направлении улицы Оверятской, - рассказал Александр Буков, заместитель начальника ГИБДД по Перми. - Во время проезда регулируемого пешеходного перехода у дома № 31В он сбил 77-летнюю женщину, которая, по предварительной информации, переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, слева направо по ходу движения.

Женщина погибла на месте. Полиция проводит проверку по факту аварии, уточняет все обстоятельства.

ГИБДД просит водителей быть внимательнее, особенно в такую плохую погоду, соблюдать правила движения и уступать дорогу пешеходам.