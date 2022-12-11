Алексей Дёмкин ответил на вопросы об уборке снега в Перми и предложил горожанам пользоваться общественным транспортом

Фото: Телеграм-канал Алексея Дёмкина.

Пермские соцсети переполнены сообщениями о заснеженных улицах, тротуарах и дворах. Жители возмущаются тем, что не могут спокойно ходитьи ездить по городу. Обращаются с этими вопросами они и к Алексею Дёмкину.

"Друзья, я вижу все ваши сообщения. Они уже переданы в работу. Во время непрекращающихся снегопадов есть определённый алгоритм действий. Первостепенная задача - обеспечить проезд и движение общественного транспорта. Поэтому акцент в работе коммунальных служб сейчас сделан именно на прометании дорог с высоким трафиком.

Днем подрядчики занимались дежурной вывозкой снега - вывезли 10 тыс.кубометров снега. Вывозкой снега с обочин займемся уже после окончания снегопадов", - написал глава Перми в своем телеграм-канале и порекомендовал горожанам в понедельник пользоваться общественным транспортом.

Напомним, за три дня в Перми выпала почти месячная норма осадков. Как говорят синоптики, таких снегопадов не было уже восемь лет – с октября 2014 года.

По прогнозам ГИС-центра ПГНИУ, наиболее сложная обстановка на дорогах Перми ожидается в понедельник, 12 декабря

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