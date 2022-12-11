На трассе Пермь-Екатеринбург многокилометровая пробка

Фото: ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ

"Стоим в пробке больше 4-х часов", "Два часа ползем от Кунгура, до Шадейки даже не доползли еще", "Мы проехали 45 км за 4,5 часа, а впереди еще 55 км пути до Перми, на данный момент стоим уже час на одном месте", - пишут пользователи соцсетей, застрявшие на трассе Пермь - Екатеринбург.

Из-за интенсивного снегопада дорожники не успевают чистить трассу. Тяжелые грузовики едва ползут, утопая в снегу. К тому же произошло несколько ДТП. Как пишут водители, пробка растянулась чуть ли не на 40 километров.

- Сегодня и завтра на трассе Пермь - Екатеринбург складывается сложная обстановка, просьба водителей по возможности отложить поездки, - рекомендуют в поисково - спасательной службе Кунгурского округа.