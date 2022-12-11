У вылетевшего из Перми военного самолета отказал один двигатель

Фото: архив "КП"

Днем 10 декабря из пермского аэропорта «Большое Савино» вылетел военно-транспортный самолет Ил-76. Пунктом назначения воздушного судна был аэропорт «Ульяновск-Восточный», но во время полета у самолета отказал третий двигатель. Командир доложил об отказе техники, выключил двигатель и решил продолжить полет к месту назначения.

Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, несмотря на внештатную ситуацию, самолет благополучно приземлился в Ульяновске.

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