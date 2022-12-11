Пермская лыжница стала призером этапа Кубка России

Фото: Федерация лыжных гонок России

В Чусовом в эти дни проходит третий этап Кубка России по лыжным гонкам на приз олимпийского чемпиона Михаила Девятьярова.

- Пермский край на нем представляют Мария Истомина, Андрей Кузнецов, Диана Антонова, Антон Шварев и Антон Безматерных, а также Савелий Коростелев, который в новом сезоне является лидером спринтерских гонок,- сообщили в министерстве спорта Пермского края.

В первый день, 10 декабря, в мужском спринте победителем стал олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов. «Серебро» - у трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Действующий лидер Кубка России Савелий Коростелев на старт в этот день не вышел. Среди женщин победила Вероника Степанова, представляющая Камчатский край. Лучшей из прикамских спортсменок в спринте стала Мария Истомина, занявшая 4-е место.

Но на следующий день Мария Истомина пришла второй в гонке свободным стилем на 10 километров с раздельным стартом, уступив 1 минуту и 3,9 секунды все той же Веронике Степановой.