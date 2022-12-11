В Перми прошел финал Первой лиги КВН

Фото: телеграм Дмитрия Махонина.

В Перми прошла финальная игра сезона 2022 года Первой лиги КВН (12+). В ДК Солдатова свои шутки и репризы представляли зрителями команды Сборная ВГАУ из Воронежа, «Близкие» из Белгородской области, «Омская сборная», «Отбоя нет» из Екатеринбурга и «Евразия» из Челябинска.

Те, кому не удалось увидеть игру на сцене, смогут посмотреть ее 22 декабря на ютуб-канале PRO.КВН или 31 декабря в эфире телеканала «Рифей».

Напомним, в этом году игры Первой лиги КВН стартовали в Перми 15 мая. Всего в ДК им. Солдатова прошло восемь игр, в которых приняли участие 24 команды из 17 регионов России. Их посетили больше девяти тысяч зрителей.

- Сам был на нескольких играх и всегда уходил в отличном настроении, - написал в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин. - Большой КВН и Пермский край однозначно должны быть вместе.

Следующий сезон тоже пройдет в Перми.