Машина всмятку: смертельная авария произошла на федеральной трассе Кострома - Пермь

Фото: Спасатели Костромы

В субботу, 10 декабря, на федеральной трассе Кострома - Шарья - Киров - Пермь произошла серьезная авария со смертельным исходом. Как сообщили в служба спасения ГО и ЧС Костромской области, автомобиль «Opel Zafira» совершая обгон, не успел завершить маневр, зацепил фуру, после чего столкнулся с другим грузовиком.

В результате аварии Opel искорежило буквально всмятку. Его водитель скончался на месте. Еще два человека получили травмы и были госпитализированы.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65