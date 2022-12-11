Свой юбилей пермский музей отметит бесплатной экскурсией и концертом

Фото: Пермский краеведческий музей

Завтра, 12 декабря, историческому парку «Россия – Моя история» исполняется 5 лет. В честь этого события в музее подготовили праздничную программу «Каждый шаг – история» (6+).

В воскресенье, 11 декабря в 13.00 состоится интерактивная экскурсия «Путь к Победе» по выставке «Молотов. Здоровый дух». В 14 часов выступит ансамбля солистов Пермской краевой филармонии «Хорус-квартет». Квартет исполнит песни советских композиторов. Оба мероприятия бесплатные, но надо пройти регистрацию на сайте музея.

А в 15 часов начнется тематическая экскурсия по выставке «Как Беринг в Осе зиму ожидал и куда путь держал», посвященной 340-летию русского мореплавателя капитан-командора Витуса Беринга. Билеты: 120рублей.

Адрес музея: улица Монастырская, 2 к. 1.