В Перми 10 автобусов сменили маршрут из-за ДТП у автовокзала, в котором пострадал ребенок

Фото: из архива "КП".

ДТП произошло около 16 часов вечера. В районе перекрестка Революции и Куйбышева столкнулись трамвай №5 и автобус №7. Как сообщили в гортрансе, причиной аварии стал снегопад. В результате столкновения пострадал ребенок-пассажир. Его госпитализировали на скорой в больницу.

Столкнувшаяся техника парализовала движение на перекрестке и далеко за его пределами: дорожная обстановка накалилась на шоссе Космонавтов, Революции, Куйбышева и Попова – образовались километровые пробки. Из-за этого 10 автобусов - №1, 3, 19, 30, 32, 45, 55, 59, 74 и 77 – пустили в объезд. В 17 часов движение общественного транспорта было восстановлено.

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