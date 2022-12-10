Пермские огнеборцы спасли на пожаре двух человек

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В пятницу жители Пермского края 14 раз вызывали пожарных. Из них пять раз огнеборцы выезжали к жителям Перми. При этом в одном случае жильцов пришлось эвакуировать силами пожарных.

- Сообщение о пожаре в пятиэтажке на Уфимской в Перми поступило в 19.30, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – На место выехали 16 человек личного состава.

11 жильцов успели выйти из дома до приезда пожарных. Еще двоим потребовалась помощь. Так, мужчину вынесли из горящей квартиры, что находилась на первом этаже. Его тут же передали медикам скорой. А женщину эвакуировали из квартиры этажом выше при помощи спасательного устройства.

- Мужчина и женщина получили травмы. Погибших на пожаре нет, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Еще в тот день было зафиксировано по два пожара в Березниковском и Чусовском городских округах, по 1 в Чайковском, Лысьвинском, Соликамском, Очерском городских округах и Большесосновском муниципальном округе.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает жителям края об осторожном обращении с огнем и соблюдении правил пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара необходимо немедленно позвонить в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного), со стационарного телефона - «01». И рассказать, что горит и где (адрес).

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.

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