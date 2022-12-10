Из-за сильных снегопадов около Перми временно закрыли проезд фурам по трассе М-7

Трассу для фур закрыли на три дня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На подъезде к Перми ограничили движение большегрузов по федеральной трассе. Если быть точными, ограничение ввели на участке автодороги М-7 «Волга» - с 342-го по 509-й километр. Как сообщает Вusiness Сlass со ссылкой на ФКУ «Управление автомобильных дорог «Прикамье», это связано с неблагоприятными дорожными и метеорологическими условиями.

Уточним, дорогу для большегрузов закрыли в 18 часов 9 декабря, а откроют в первом часу ночи 13-го (время местное).

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