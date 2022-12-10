На электричке «Ласточка» для жителей Перми добавили две остановки

Фото: Свердловская железная дорогая/Телеграм

Скоростной поезд, курсирующий между Пермь и Екатеринбургом, будет останавливаться чаще. Как сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на администрацию Свердловской железной дороги, для удобства пассажиров поездов «Ласточка» (№802/803) ввели дополнительные остановки – ВИЗ (Верх-Исетский завод) и пгт. Шаля.

Кроме того, изменилось расписание нескольких поездов дальнего следования. Так, поезд «Новый Уренгой–Москва» (№11/12), минуя Левшино и Пермь-Сортировочную, будет останавливаться на Перми-2, а поезд «Абакан–Пермь» (№77/78) отныне будет следовать до Москвы.

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