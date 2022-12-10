В Перми следователи возбудили уголовное дело после избиения школьницы одноклассниками

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об избиении восьмиклассницы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову возбудить уголовное дело по факту избиения школьницы одноклассниками в Перми. И доложить о причинах и условиях, «повлекших совершение противоправных действий в отношении ребенка». Результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба краевого Следкома.

Следственный отдел по Индустриальному району г. Пермь СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье «Истязание» (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Предварительно установлено, что днем 8 декабря между ученицами восьмого класса одной из школ в Индустриальном районе Перми произошла ссора, во время которой «школьница 2007 года рождения нанесла однокласснице удары, причинив 14-летней потерпевшей телесные повреждения». Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Напомним, восьмиклассники устроили самосуд над новенькой одноклассницей, когда узнали о ее симпатии к одному из мальчиков. Разборки сняли на видео, которое попало в сеть.

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