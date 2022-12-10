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НовостиОбщество10 декабря 2022 10:17

В Перми следователи возбудили уголовное дело после избиения школьницы одноклассниками

Расследование контролирует глава СК России
Екатерина Яганова
Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об избиении восьмиклассницы.

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об избиении восьмиклассницы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову возбудить уголовное дело по факту избиения школьницы одноклассниками в Перми. И доложить о причинах и условиях, «повлекших совершение противоправных действий в отношении ребенка». Результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба краевого Следкома.

Следственный отдел по Индустриальному району г. Пермь СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье «Истязание» (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Предварительно установлено, что днем 8 декабря между ученицами восьмого класса одной из школ в Индустриальном районе Перми произошла ссора, во время которой «школьница 2007 года рождения нанесла однокласснице удары, причинив 14-летней потерпевшей телесные повреждения». Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Напомним, восьмиклассники устроили самосуд над новенькой одноклассницей, когда узнали о ее симпатии к одному из мальчиков. Разборки сняли на видео, которое попало в сеть.

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