В Перми школьники сняли на видео избиение одноклассницы

Родители избитой школьницы написали заявление в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ученики одной из школ Индустриального района Перми устроили однокласснице самосуд. Они увели ее за здание, где окружили кольцом и, заставив встать на колени, требовали извинений. При этом нецензурно бранясь и комментируя все на видео, которое дружно снимали. Запись школьного самосуда попала в СМИ. Как сообщает издание 59.ru со ссылкой на свои источники, на видео восьмиклассница избивает свою одноклассницу, в том числе пиная ногами в живот. По сумбурной речи подростков не понятно, за что девочка должна извиниться, слышны только требования: «Вставай на колени! Что ты делала?». Та подчиняется и говорит на камеру нужный текст: «Извини меня за то, что я писала». В конце обидчица говорит, что при повторном случае девочку снова найдут. А за все, что произошло сегодня, «ей ничего не будет», потому что у нее есть брат.

Как выяснилось, школьница, которую бьют, новенькая в классе. По предварительной информации, она написала одному из мальчиков о своей симпатии, что не понравилось другой девочке.

Семья пострадавшей школьницы уже написала заявление в полицию. Сейчас идет проверка, в том числе ее проводит комиссия по делам несовершеннолетних и руководство школы. Все участники школьного самосуда установлены.

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