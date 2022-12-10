С января чистить центральные улицы Перми будет новая дорожная служба

Фото: Дмитрий Махонин/Телеграм

С начала года следить за содержанием центральных улиц Перми будет новая дорожно-эксплуатационная служба Пермского края. Сейчас здесь активно набирают сотрудников, закупают противогололедные материалы и снаряжение. В автопарке уже числится 81 единица снегоуборочной техники отечественного производства – самосвалы, экскаваторы, фронтальные погрузчики. 28 машин и тракторы еще на подходе. Именно им и отдельному штату работников предстоит содержать в чистоте улицы и тротуары в центре Перми.

Фото: Дмитрий Махонин/Телеграм

- При сильных снегопадах мощности новой службы будут направлять на подмогу и в другие районы города, - рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

Глава региона также уточнил, что работу по содержанию улично-дорожной сети в остальных частях краевой столицы, как и прежде, будет выполнять МКУ «Благоустройство» районов Перми.

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