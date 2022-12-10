Жители Прикамья смогут получить справки о малоимущности на портале «Услуги и сервисы Пермского края» в электронной форме

На одном из последних заседаний краевого правительства обсудили ход цифровизации в регионе. Фото: МИРС.

Как известно, для получения различных льгот многим жителям Пермского края необходимо подтвердить, что они или их семьи являются малоимущими.

Раньше процедура сбора и оформления необходимых документов занимала много времени. Но теперь получить справку, подтверждающую такой статус, можно гораздо быстрее. На одном из последних заседаний краевого правительства было принято решение об оптимизации информационного взаимодействия структур для получения сведений о заявителе и членах его семьи. Это позволит значительно ускорить сроки решения вопроса о выдаче справки о малоимущности.

Кроме того, теперь можно получить справку о статусе малоимущности в электронной форме. Для этого, например, можно будет воспользоваться порталом «Услуги и сервисы Пермского края». Этот портал позволяет жителям Прикамья получать услуги в электронном виде в большем объеме, чем предусмотрено порталом Госуслуги.

По статистике, услуга о выдаче такой справки пользуется у жителей Прикамья наибольшей востребованностью. Так, только за прошлый год за ее оформлением обратились более 65 тысяч прикамцев.

- Это, действительно, несложно и очень удобно - оформлять документы на портале «Услуги и сервисы Пермского края», - говорит жительница Перми Светлана Петрова, - Экономится время, и не нужно стоять в очередях.

Работа по расширению возможностей регионального портала продолжается.

- Мы рассчитываем, что перенос нагрузки по предоставлению услуг на цифровую платформу позволит жителям края меньше ходить по инстанциям и высвободит время работы социальных служб, - отметил заместитель министра связи Пермского края Олег Савинов.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что главная цель работы по переводу государственных и муниципальных услуг в электронную форму - это комфорт и доступность для жителей.

- Мы видим, как с каждым годом, благодаря технологиям, повседневная жизнь упрощается: люди все меньше тратят время и силы для получения того, чего они хотят, - подчеркивал Дмитрий Махонин. - Цифровые сервисы по предоставлению услуг в электронной форме особо выделяются в этом ключе, так как позволяют делать это, не выходя из дома и в более короткие сроки.

НАША СПРАВКА Региональный ресурс «Услуги и сервисы Пермского края» работает по принципу «единого окна». С его помощью можно не только подать заявление на предоставление услуг, не проводя много времени в поиске нужных сайтов, но и проконтролировать ход их выполнения в личном кабинете.

Перевод массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронную форму осуществляется в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. В соответствии с ним до 2024 года 95 процентов массовых социально значимых услуг должны быть доступны в электронном виде.