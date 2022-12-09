От снега Пермь очистят 390 машин и 400 рабочих

Фото: скриншот видео/Администрация г. Перми
По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье в Перми выпадет до трети месячной нормы осадков. И репетиция главного действа уже началась – снег все идет и идет. Убирать его с проезжей части городских улиц, а также тротуаров вышла техника разной марки и калибра.
- Из-за сильных снегопадов выходные у моего заместителя по благоустройству Дмитрия Галиханова и глав районов отменяются, - написал в своем телеграм-канале глава Перми Алексей Демкин. - Работы будет много. Нужно координировать подрядчиков на местах, проверять выход техники и «ручников».
Фото: скриншот видео/Администрация г. Перми
Как стало известно, в эти выходные количество работающей техники будет увеличено до 390 единиц, а рабочих до 400. Для решения оперативных вопросов на базе районных администраций организовано круглосуточное дежурство.
- В субботу, ближе к вечеру, соберем штаб, где главы отчитаются об организации уборки и принятых мерах, доложат, как будет выстроена работа в воскресенье, - подчеркнул Демкин.
А снег все идет и идет…
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