От снега Пермь очистят 390 машин и 400 рабочих

Фото: скриншот видео/Администрация г. Перми

По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье в Перми выпадет до трети месячной нормы осадков. И репетиция главного действа уже началась – снег все идет и идет. Убирать его с проезжей части городских улиц, а также тротуаров вышла техника разной марки и калибра.

- Из-за сильных снегопадов выходные у моего заместителя по благоустройству Дмитрия Галиханова и глав районов отменяются, - написал в своем телеграм-канале глава Перми Алексей Демкин. - Работы будет много. Нужно координировать подрядчиков на местах, проверять выход техники и «ручников».

Фото: скриншот видео/Администрация г. Перми

Как стало известно, в эти выходные количество работающей техники будет увеличено до 390 единиц, а рабочих до 400. Для решения оперативных вопросов на базе районных администраций организовано круглосуточное дежурство.

- В субботу, ближе к вечеру, соберем штаб, где главы отчитаются об организации уборки и принятых мерах, доложат, как будет выстроена работа в воскресенье, - подчеркнул Демкин.

А снег все идет и идет…

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