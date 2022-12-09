Пермяк судится с турфирмой из-за аннулированной путевки в 170 тысяч рублей

Пермяк мечтал об отдыхе, а пришлось идти в суд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пермяк пытается вернуть через суд деньги, которые потратил на аннулированную туроператором путевку. Как сообщает Вusiness class, в феврале мужчина обратился в туристическое агентство, где выбрал отдых по душе. «По душе» вытянуло на 170 тысяч рублей.

В марте ему позвонили из агентства и сообщили, что путевка аннулирована, извините. А про возврат денег – тишина.

С целью вернуть свои кровные мужчина обратился в Орджоникидзевский районной суд. В ходе судебных прений компания перечислила пермяку 26 тысяч рублей. Остальную сумму, а также штраф в размере 40 тысяч рублей плюс 8 тысяч за моральный вред ей придется выплачивать обманутому туристу уже по решению суда, которое в данный момент в силу не вступило.

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