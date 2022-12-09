Пермская телебашня засияет огнями в День Конституции

Пермская телебашня засияет огнями. Фото: "Рифей-Пермь"

В День Конституции, 12 декабря, на пермской телебашне включат праздничную подсветку. Она окрасит вышку в цвета российского триколора, сообщает «Рифей-Пермь».

Иллюминацию дополнит световой салют в честь рождения Пермского радиотелевизионного передающего центра. 12 декабря 2022 года он отметит 64 года со дня создания.

Полюбоваться праздничной подсветкой телебашни можно будет уже в грядущий понедельник, с 6 вечера до 12 ночи.

Напомним, Высший юридический документ нашей страны, Конституция России, была принята на общероссийском голосовании 12 декабря 1993 года.

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