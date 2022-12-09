500 бездомных жителей Перми получат новогодние подарки

Фото: "Территория передышки"/ВКонтакте

Пермский Центр помощи бездомным людям запустил традиционную благотворительную акцию по сбору новогодних наборов для людей без определенного места жительства. В этом году «Территория передышки» планирует собрать 500 подарков – самое большое количество за все пять лет, что проходит акция.

- Сбор продлится до 18 декабря. А под Новый год наши волонтеры, переодетые в Снегурочек и Дедов Морозов, вручат новогодние наборы жильцам Центра социальной адаптации, посетителям дневного стационара и стоянок гуманитарного груза «Еда на колесах», - говорится в официальной группе проекта (ВКонтакте).

К участию в акции приглашают всех желающих. Подарки принимают в дневном центре (ул. Луначарского, д. 130), на складе (ул. Н. Островского, д.109) и в пунктах сбора, расположенных по всей Перми.

- Подарок можно сформировать самим (себестоимость около 800 рублей) или принести какую-то часть для его наполнения. Мы принимает красивые подарочные пакеты, открытки с теплыми пожеланиями, наборы конфет и шоколадные плитки, небольшие упаковки печенья, вафель, пряников и сушек, консервы с ключиком (мясные, рыбные и овощные), тонкие и шерстяные носки, варежки, шапки и шарфы, зубные щетки и пасты, бритвенные одноразовые станки, кусочки мыла, - рассказали организаторы акции. – Кроме того, в подарок можно вложить термокружку, термос или многоразовый контейнер, маникюрные ножницы или книпсеры, шампунь или гель для душа, ореховые смеси и энергетические батончики, фрукты, сумку-мешок или поясную сумку.

Кстати, можно не только собирать подарки, но и перечислять деньги на их приобретение. Проще всего это сделать на сайте Центра помощи бездомным людям.

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