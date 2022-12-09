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НовостиОбщество9 декабря 2022 11:22

Начальник ГУФСИН по Пермскому краю покинул должность

Он занимал этот пост более 4 лет
Лела Минадзе
Фото: fnperm.ru

Фото: fnperm.ru

Начальник ГУФСИН по Пермскому краю, генерал-майор Юрий Лымарь освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Информацию об этом «КП-Пермь» подтвердили в пресс-службе ведомства.

Юрий Лымарь в течение 22 лет до 2009 года занимал различные должности в Управлении исполнения наказаний по Пермской области. Затем в январе того же года возглавил Управление ФСИН России по Псковской области.

В сентябре 2019 года Юрий Лымарь вернулся в Пермский край и знал должность начальника Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Пермскому краю. Звание генерал-майора внутренней службы ему было присвоено в 2020 году.

Временно исполняющим обязанности руководителя краевого главка ФСИН стал полковник Самир Бабаев.

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