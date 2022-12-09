«Галамарт» исполнил новогодние желания детей из екатеринбургской школы-интерната

Новогодние желания, особенно детские – должны исполняться! Именно так считает народный магазин «Галамарт», а неизменные талисманы федеральной франчайзинговой сети – рыжие коты - приняли участие во всероссийском социальном проекте федерального канала «НТВ» и вместе с Дедом Морозом привезли целый мешок подарков в школу-интернат №10 для слабовидящих детей в Екатеринбурге.

Вместе с гостями ребята спели новогодние песенки, поиграли в игры и получили подарки от «Галамарта» - игрушки и яркие праздничные украшения. А веселых рыжих котов долго отпускать не хотели: обнимались с ними, фотографировались на память, танцевали и водили хоровод. Несмотря на внушительные размеры котов, дети их нисколько не боятся: ведь сразу видно, что рыжики добрые!

«Галамарт» регулярно принимает участие в различных социальных проектах по всей стране, лично привозя помощь тем, кому она нужна больше всего. Это наборы всего необходимого для пенсионеров, ветеранов и малоимущих семей, разнообразные хозтовары для беженцев с ДНР и ЛНР, игровые комплексы для организации детского досуга в медучреждениях и многое другое. А под Новый год – конечно же, игрушки для детей: для тех, кто ждет праздник больше всего на свете. Ведь новогоднюю сказку можем творить мы сами!

Телефон: 8 800 25 000 25

Сайт: www.galamart.ru