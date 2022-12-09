Проект Сбера "Островок безопасности" поможет вернуться домой

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Главной ценностью Сбера всегда была и остается забота о клиентах. Она проявляется во всем: совершенствуются ли финансовые и цифровые продукты, развиваются ли сервисы, открываются ли офисы нового формата или оказывается помощь пожилым людям – все создается и меняется в Банке именно для клиента.

Каждый год в России теряются десятки тысяч людей. Чаще всего это дети и пожилые люди. К сожалению, потерявшиеся не всегда знают, как правильно поступить в такой ситуации и к кому обратиться за помощью. А ведь это очень важно - многое зависит от того, как человек поведет себя в первые минуты и часы.

Считается, если быстро помочь тем, кто попал в беду, можно предотвратить не одну трагедию. Проект "Островок безопасности" создан, чтобы тот, кто потерялся, всегда знал, где ему точно смогут помочь.

Островки безопасности - это офисы Сбера. Любой местный житель знает, где поблизости располагается банк. Именно сюда могут обратиться за помощью потерявшиеся люди.

Сотрудники узнают имя потерявшегося, постараются выяснить контакты и связаться с семьей. Также они позвонят в полицию и скорую помощь. До приезда родственников и полиции потерявшийся будет в теплом и безопасном офисе банка.

С марта 2018 года в рамках проекта сотрудникам банка в России удалось помочь более 450 детей и пожилых людей. А с начала 2022 года к родным вернулось 133 человека, из них 95 - люди преклонного возраста. Именно эта категория людей чаще всего пропадает в России и больше других нуждается в поддержке и помощи, которую оказывают неравнодушные сотрудники офисов Сбера.