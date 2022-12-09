Сбербанк активно развивает технологические меры поддержки малого бизнеса Пермского края

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Одним из наиболее динамично-развивающихся направлений является сервис Сбербанка по юридическому оформлению и запуску предприятий - "Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета" (РБиДОС).

В 2022 году с его помощью в Пермском крае зарегистрировались две тысячи предпринимателей с одновременным открытием счета.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Уникальность сервиса от Сбербанка РБиДОС заключается в том, что с его помощью предприниматели Прикамья могут открыть свой бизнес буквально «под ключ» за один визит к партнеру, без посещения налоговой, а также офиса банка с целью открытия расчетного счета. Дополнительное преимущество сервиса в том, что он избавил предпринимателей от необходимости уплаты госпошлины, от поездок по инстанциям, от затрат на нотариуса и т. д. Это уже успели оценить предприниматели Перми и Пермского края.»

Для клиентов Сбера сервис регистрации бизнеса работает бесплатно. Услуга действует для граждан, принявших решение о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или создающих общество с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем. Юридическое оформление регистрации бизнеса происходит всего за один визит либо в Сбербанк, либо в офис партнера Сбербанка. При этом государственная пошлина за регистрацию и комиссия за открытие банковского счета не взимаются.

Регистрация бизнеса - ИП или ООО с одним учредителем - через партнеров или отделения банка занимает по времени до четырех дней. При этом клиенту требуется пакет документов: российский общегражданский паспорт, ИНН, СНИЛС, а также необходимо иметь смартфон с операционной системой (iOS или Android) и учетную запись в СберБанк Онлайн.

Сотрудники банка и партнеры оказывают помощь заявителям в оформлении и отправке документов в налоговую службу. Открытие счета в банке осуществляется уже дистанционно, без повторного визита предпринимателя в банк. Сервис предоставляется в офисах Сбербанка по обслуживанию корпоративных клиентов и в офисах партнеров банка.