Кибер-кафе «Дуняша» откроется в ТРЦ «Планета»

Фото: кибер-кафе Дуняша

Кибер-кафе «Дуняша» переедет в ТРЦ «Планета». Оно начнет принимать посетителей с 10 декабря, а официальное открытие состоится 11 декабря в 13:00.

«Дуняша» разместится на втором этаже в зоне фуд-корта. Она будет работать с 10:00 до 22:00.

Изначально кибер-кафе располагалось в парке Горького. Оно открылось в мае этого года, но прекратило работу в сентябре. «Дуняша» обещала вернуться, но держала в секрете, когда и где ее ждать. «Я придумаю новые рецепты, выучу чудесные фразы и, возможно, даже поменяю наряд», — рассказала она перед исчезновением.

«Дуняша» снова начнет угощать посетителей мороженым, газировкой и кофе. Напомним, что прототипом робота стала «Миссис Пермь 2014» Диана Габдуллина.

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