Сотруднику «Азота» вручили ведомственную награду

Сергей Шурмин

Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации удостоен Сергей Шурмин, начальник смены агрегата аммиака №2 производства аммиака филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим».

На «Азоте» Сергей Шурмин трудится более 30 лет. С 2015 года занимает должность начальника смены. Профессионализм и доскональное знание технологии позволяют Сергею успешно руководить технологической сменой. Его коллектив стабильно достигает высоких производственных показателей и ежемесячно перевыполняет плановые задания по выпуску аммиака. При непосредственном участии Сергея Шурмина также успешно реализован ряд мероприятий, направленных на модернизацию производства и обеспечение безаварийной работы агрегата аммиака №2 производства аммиака.

Коллеги отзываются о Сергее как о высококвалифицированном, технически грамотном специалисте, опытном руководителе и организаторе. Руководство не раз отмечало его заслуги почетными грамотами предприятия, его портрет был размещен на Доске почета подразделения.

Награждение почетных сотрудников предприятия министерскими наградами —многолетняя традиция, которая в юбилейный для «Азота» год 90-летия подчеркивает высокий профессиональный уровень и командный дух сотрудников завода.