Спорт сближает: состоялся турнир между молодыми лукойловцами и студентами

Фото: Анастасия Филиппова

8 декабря состоялся товарищеский турнир по волейболу между молодежью пермского нефтеперерабатывающего завода, командами Краевого индустриального техникума имени В.П. Сухарева и технического университета.

Соревнования проходили в спортивном зале техникума и, как говорят очевидцы событий, баталии за лидерство развернулись нешуточные.

В итоге первое место заняла молодежная сборная ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза, студенты КИТа – на втором, а команда ПНИПУ – на третьем.

После эмоционального матча ребятам удалось пообщаться, более тесно познакомиться, договорились налаживать связи между молодежными организациями.

Совсем недавно прошел масштабный и увлекательный трехэтапный профориентационный марафон для студентов политеха, отдельно – для учащихся краевого техникума и отдельно – для ребят из индустриального техникума города Чайковский.

По мнению участников марафона самым ярким и полезным из мероприятий стала встреча с руководителями предприятия, на которой была возможность напрямую у них узнать о специфике работы, о команде и их карьерном пути.