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НовостиОбщество9 декабря 2022 8:30

Мэр Перми Алексей Демкин из-за снегопада отменил выходные для глав районов

Им нужно будет следить за содержанием улиц
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Пермь надвигаются снегопады. Синоптики прогнозируют обильные осадки, сильный ветер и потепление 10 и 11 декабря.

Отмечается, что за субботу и воскресенье может выпасть треть от месячной нормы осадков. «Для моего заместителя по благоустройству Дмитрия Галиханова и глав районов выходные отменяю», — заявил мэр Перми Алексей Демкин.

По словам главы города, из-за снегопадов дел ожидается много. Работу подрядчиков обещают тщательно контролировать. Также будут координировать выход техники и ручников.

В конце первого снежного дня в субботу вечером будет собран штаб, где главы районов отчитаются об организации уборки и принятых мерах. Они также обозначат, как будет выстроена работа в воскресенье.

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