Фото: Правительство Пермского края.

В ходе заседания правительства РФ, состоявшегося 8 декабря, были озвучены результаты конкурсного отбора проектов строительства студенческих кампусов при поддержке из федерального бюджета.

В рамках отбора конкурсная комиссия рассмотрела 39 заявок от 34 регионов России, лишь девять из них стали победителями, включая Пермский край. Общая стоимость проектов составляет почти 230 млрд рублей, из которых частные инвестиции – 105,4 млрд рублей (45,9%), федеральный бюджет – 103 млрд рублей (44,8%), региональные инвестиции – 21,4 млрд рублей (9,3%).

Важное решение для региона

Заявка для участия в конкурсе от Пермского края готовилась под личным контролем главы региона Дмитрия Махонина. По его словам, строительство межвузовского кампуса является крайне значимым событием для дальнейшего развития отрасли образования региона. Для Прикамья важно создать современную инфраструктуру для молодежи в оптимальной доступности к учебным корпусам всех вузов Перми.

- Безусловно, мы очень благодарны федеральным коллегам - конкурсной комиссии и правительству РФ в лице Михаила Мишустина - за поддержку наших инициатив. Новый объект позволит удовлетворить потребности вузов Прикамья в жилье для студентов. Это актуально, поскольку у нас обучается большое количество ребят как из территорий края, так и из разных регионов России и других стран. Городок с лабораторно-учебными корпусами с технопарком предполагает сразу же создание рабочих мест. Это означает, что будет реализована система «школа-вуз-предприятие», - отмечает Дмитрий Махонин.

Возможность строительства кампуса международного уровня в Пермском крае поддержали не только эксперты в сфере образования, но сами студенты вузов, для которых новое пространство может стать местом общения со студентами других вузов, появится больше возможностей для сотрудничества и создания чего-то нового.

«На мой взгляд, создание студенческого кампуса в нашем городе - это современный и амбициозный проект, который позволит сформировать дополнительные стимулы для учебы молодежи в Пермском крае. У нас достойные вузы, но существуют проблемы с размещением студентов и условиями их проживания. Верю, что кампус станет новой точкой притяжения и культурно-образовательным, а также спортивным центром для всех, кто здесь живет и приезжает к нам. Хотелось бы, чтобы при проектировании пространства кампуса также учитывалось мнение студенческого сообщества», - говорит Данил Оборин, студент 4-го курса горно-нефтяного факультета, председатель совета обучающихся ПНИПУ «Молодежная лига студентов».

Ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов считает, что решение конкурсной комиссии о создании в Пермском крае межвузовского кампуса мирового уровня является ярким и долгожданным событием, значение которого переоценить невозможно.

«Современный кампус объединяет в себе все возможности для комфортного обучения, проживания и всестороннего развития наших студентов, эффективной работы преподавателей и научных сотрудников. Большая роль в кампусе отведена современному технологичному учебно-лабораторному комплексу, общественно-культурному пространству, раскрытию творческого потенциала студентов, формированию инфраструктуры для занятий спортом и поддержания здорового образа жизни. Все эти направления обязательно найдут отклик у нашего студенческого сообщества. Правительство Пермского края и вузовское академическое сообщество сделают все, для того чтобы межвузвовский кампус мирового уровня обязательно стал местом притяжения молодежи и жителей Прикамья», - уверен ректор ПНИПУ.

Слова своего коллеги полностью поддерживает и ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников. Решение правительства России о размещении кампуса международного уровня в регионе является ярким примером и подтверждением того, что высшая школа Прикамья входит в когорту лучших в стране.

«Мы создаем технологии и готовим специалистов, которые обеспечивают развитие экономики и общества. Для поддержания результатов мирового уровня необходимо соответствующее окружение. Уверен, что высшее образование в Прикамье благодаря постоянной поддержке губернатора и федеральных властей выйдет на новый качественный уровень уже в ближайшие несколько лет», - говорит Дмитрий Красильников.

Общее экспертное мнение выразила глава краевого министерства и науки Раиса Кассина отметив, что партнерами межвузовского кампуса станут организации, реализующие в Перми значимые проекты в сферах образования, медицины, технологий, культуры и спорта.

«Это взаимодействие позволит создать уникальную среду для обмена опытом между разными сферами знаний. Кампус станет определенной точкой притяжения и точкой роста для науки, бизнеса и студенческого сообщества в целом», – отмечает глава краевого ведомства.

Город прогрессивных людей

Не менее важным аспектом строительства межвузовского кампуса станет удовлетворение перспективной потребности вузов Пермского края в жилых помещениях и увеличение потенциала для совместных научных проектов с зарубежными образовательными организациями.

Глава региона Дмитрий Махонин считает важным создать современную инфраструктуру для молодежи в оптимальной доступности к учебным корпусам всех вузов краевой столицы.

«Правый берег Перми заживет по-новому. Это означает, что город будет еще более компактным, более удобным. И самое главное, что это будет город для молодых – то, о чем мы мечтаем. Город для прогрессивных людей, которые будут дальше прославлять Пермский край», – подчеркивает губернатор Пермского края.

Депутат Госдумы РФ Ирина Ивенских видит в создании межвузовского кампуса в Перми важный и своевременный импульс развития образовательного кластера для всего региона. В кампусе международного уровня будут созданы уникальные, современные условия для развития и самореализации студентов, а современный учебно-лабораторный комплекс станет местом многих новых значимых открытий ученых всего Пермского края.

Строительство межвузовского кампуса в Перми является частью одного из прорывных проектов региона «Камская долина – экосистема будущего». На территории площадью более 20 га разместятся: учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на более 5 тыс. мест. Общая площадь объектов строительства составит 160 тыс. квадратных метров.

Планируется, что кампус международного уровня в Перми появится до конца 2026 года.

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