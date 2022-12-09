В Перми с 10 декабря еще три автобусных маршрута станут бескондукторными

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 10 декабря бескондукторную систему оплаты введут еще на трех автобусных маршрутах. Об этом сообщили в Департаменте транспорта администрации Перми.

Речь идет о маршрутах №5 «Комсомольская площадь — Микрорайон Голый мыс», №25 «Комсомольская площадь — Бродовское кольцо» и №73 «Микрорайон Январский — Микрорайон Заозерье».

Оплатить проезд можно будет через стационарные валидаторы, по QR-коду с помощью виртуальной транспортной карты или наличными у водителя во время остановок. Напомним, что «зайцам» грозит штраф 2,5 тысячи рублей, а за повторное нарушение — 5 тысяч рублей.

На сегодняшний день кондукторы остались менее чем на 30% маршрутов общественного транспорта.

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