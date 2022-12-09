В Прикамье спустя 10 лет планируют возобновить производство судов

Фото: permtpp.ru

В прошлом году начала работать Пермская судоверфь. Теперь там планируют запустить производство электросудов. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на Фонд развития Пермского края.

Пермская судоверфь прежде не строила суда, а только ремонтировала их. В связи с этим предприятию предстоит модернизация. Раньше производством занимался Верхнекамский судостроительный комплекс, но сейчас его оборудование устарело, а обновление мощностей потребует больших вложений.

Последнее построенное в Пермском крае судно было спущено на воду в 2012 году. В 2015 году Верхнекамский судостроительный комплекс признали несостоятельным. В прошлом году производственную площадку этого предприятия выкупила Корпорация развития Пермского края.

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