Фото: МЧС по Пермскому краю.

По информации МЧС по Пермскому краю, основной причиной возникновения пожаров в регионе за сутки 8 декабря 2022 года стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. На пожарах есть погибший, травмированных нет.

Как сообщили в краевом МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 8 декабря 2022 года на территории Прикамья 155 профилактических групп в составе 331 человека осуществили 1518 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 2431 человека, распространили 1800 памяток.

За истекшие сутки 8 декабря 2022 года в Пермском крае зарегистрировали 19 пожаров: 6 пожаров в Перми; по 2 пожара - на территориях Кудымкарского и Кунгурского округов; по 1 пожару - на территориях Краснокамского, Чайковского, Нытвенского, Добрянского, Березниковского, Юсьвинского, Пермского, Частинского и Куединского округов.

Один из пожаров произошел днем 8 декабря 2022 года в селе Бым Кунгурского округа. Сообщение о возникновении очага загорания поступило в 08:37. Для его ликвидации прибыли 18 человек личного состава и 5 единицы техники от МЧС России и противопожарной службы Пермского края.

«По прибытии подразделений ПЧ №60 села Троельга было установлено, что происходит горение в одной из квартир жилого двухквартирного дома из бруса. Площадь пожара составила 4 квадратных метров. Из горящей квартиры удалось спасти женщину. На пожаре погибших и пострадавших нет. Локализацию и ликвидацию горения провели в 07:47. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», - сообщили подробности происшествия в МЧС по Пермскому краю.

Очагами загораний 8 декабря 2022 года в Прикамье стали: частные жилые дома - в Юсьвинском, Кудымкарском, Добрянском и Чайковском округах, Орджоникидзевском районе Перми; металлический ангар - в Кудымкарском округе; многоквартирные дома - в Мотовилихинском районе Перми, Кудымкарском и Кунгурском округах; бани - в Березниковском, Кунгурском и Кудымкарском, Краснокамском округах; металлическая бытовка - в Пермском округе; кирпичное здание - в Частинском округе; металлическое строение - в Мотовилихинском районе Перми; неэксплуатируемое здание - в Орджоникидзевском районе Перми; обшивка теплотрассы - в Свердловском районе Перми.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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