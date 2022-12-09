АО ПЗСП вновь объявляет конкурс BIM-моделирования

Конкурс моделирования – это выполнение заданий по разработке стеновой панели и части секции жилого дома. При моделировании используется ПО Renga с применением BIM-технологий. Основные критерии при выборе победителей: точность исполнения, соответствие уровню детализации, верное заполнение наименований.

К участию в конкурсе приглашаются специалисты Перми, Пермского края и России, студенты и их преподаватели. Участие в конкурсе – это бесценный профессиональный опыт и возможность проверить и проявить себя. Победители получают солидные денежные призы, а главное – возможность трудоустройства на ПЗСП.

Как и в спортивных состязаниях, победителей в конкурсе будет трое. В зависимости от занятого места они получат денежные призы:

- 1 место - 50 тыс. руб.

- 2 место - 25 тыс. руб.

- 3 место - 15 тыс. руб.

В прошлом году компания уже проводила конкурс BIM-моделирования. Участники создавали модель коттеджа из крупнопанельных изделий ПЗСП. В конкурсе приняли участие более 120 молодых специалистов из Перми, Новосибирска, Санкт-Петербурга и других городов России. Победители получили дипломы и награды, а обладатель Гран-при конкурса Илья Аленин принял приглашение о работе на ПЗСП и сегодня работает в отделе технологий и информационного моделирования компании.

Все участники отметили, что конкурс был для них очень полезным опытом. Для некоторых студентов, выпускников профильных вузов, конкурсная работа одновременно стала и дипломной, так что такое «совмещение» пошло на пользу вне зависимости от занятого места.

Поэтому участие в конкурсе – это опыт, престиж, возможность получить признание и сделать серьёзный шаг в профессиональной карьере.

Дерзайте и всё у вас получится!

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 31 декабря 2022 года на сайте: https://actions.pzsp.ru/bim2022. Уточнить вопросы вы можете в социальных сетях, по телефону: +7 (342) 219-67-36 или электронной почте bim_1@pzsp.ru - Лесникова Татьяна Николаевна.