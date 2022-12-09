Пермяк отсудил 400 тысяч рублей у завода за тяжелую травму головы и инвалидность

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В Перми заводчанин добился от работодателя компенсации морального вреда за полученную на производстве тяжелую травму. Об этом сообщили в Свердловском районном суде.

Мужчина работал на авиадвигателестроительном предприятии. Несчастный случай произошел с ним летом этого года. Из-за жары в помещении рабочему стало плохо. Он потерял сознание, упал на пол и ударился головой о неровную чугунную плиту.

Коллеги нашли пострадавшего в крови, в судорогах и без сознания. Мужчине пришлось пережить трепанацию черепа, пройти долгое лечение и восстановление. После случившегося он остался инвалидом.

Представители завода в суде утверждали, что причиной произошедшего стало резкое ухудшение здоровья работника, но врачи опровергли это. В результате суд обязал предприятие выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда. Мужчина требовал 1 млн рублей, но получил 400 тысяч.

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