С начала 2022 года из Пермского края за границу выехали 475 собак и кошек

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За этот год из Пермского края за границу вывезено 475 собак и кошек. Об этом рассказали в территориальном управлении Россельхознадзора.

Также с начала года было оформлено и завизировано 687 ветеринарных сертификатов, разрешающих некоммерческий вывоз животных-компаньонов. Собаки и кошки уезжали в Турцию, Израиль, Германию, Грузию, Польшу, Абхазию, Болгарию, Беларусь, Кипр, Армению, Казахстан, Индию, Марокко, Сербию, Узбекистан, Киргизию, Грецию и Монголию.

В числе 475 животных-путешественников были 296 собак и 175 кошек. Перед выездом они проходили проверки, связанные с документами и состоянием здоровья.

Сотрудники Россельхознадзора напоминают, что для вывоза домашнего питомца и успешного прохождения ветеринарного контроля в аэропорту или на пункте пропуска через границу, следует оформить на животное сертификат формы 5а или Евросправку.

При этом подача заявок через электронную систему предварительного оформления экспортных ветеринарных сертификатов ГИС «E-cert» может значительно сократить время оформления сертификата. В этом году ее подали 19 владельцев собак и кошек.

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