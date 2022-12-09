Фото: Яндекс Пробки.

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 9 декабря 2022 года информирует о почти километровом заторе транспорта на ул. Якутской от поворота к кольцу Соснового бора. Пробка формируется и на самом кольце.

Затруднения в движения транспорта также есть:

- на ул. Попова от ул. Екатерининской до ул. Луначарского

- на ул. Попова от ул. Пушкина до ул. Екатерининской

- на ул. Революции от ш. Космонавтов до ул. Куйбышева

- на ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Революции

- на ул. Леонова от съезда с Южного обхода до ул. Промышленной

- на развязке ш. Космонавтов в районе ТЦ «Кольцо»

- на перекрестке ул. Леонова с ул. Свиязева и ул. Мира

- на перекрестке ул. Мира с ул. Дениса Давыдова

- на Стахановском кольце от ул. Стахановской к ул. Мира

- на перекрестке ул. Стахановской с ул. Карпинского

- на перекрестке ул. Стахановской и ул. Вавилова с ш. Космонавтов

- на перекрестке ул. Чкалова и ул. Куйбышева

- на ул. Локомотивной от ул. Барамзиной до ДКЖ

- на ул. Энгельса от ул. Малкова до ДКЖ

- на ул. Энгельса от ул. Боровой до ДКЖ

- на перекрестке ул. Окулова и ул. Хохрякова

- на перекрестке ул. Малкова с ул. Энгельса

- на ул. Мостовой от ул. Московской до ул. Фокинской

- на ул. Фокинской от ул. Пугачевской до ул. Мостовой

- на ул. Соликамской от ул. Волгоградской до ул. Мостовой

- на ул. Гашкова от ул. 2-й Баранчинской до ул. Соликамской

- на бул. Гагарина от Южной дамбы в сторону ул. Старцева

- на ул. Грибоедова от ул. Левитана до ул. Уинской

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 4 балла.

Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!

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