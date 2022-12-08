С 12 по 17 декабря в десятках домов Перми отключат воду

Отключения воды будут временными. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С понедельника по пятницу жители десятков домов в Перми временно останутся без холодной воды. Как сообщили в ресурсоснабжающей организации «Новогор-Прикамье», на сетях будут проводить аварийно-восстановительные и ремонтные работы. Пермякам советуют сделать запасы питьевой воды заранее.

Так, 12 декабря, с 9 утра и до 7 часов вечера воды не будет у жителей домов по ул. Грачева, 12, 14а, 25; КИМ, 5, 9, 13, 15, 41, 44, 46; Хрустальная, 7, 11, 13, 13а, 15 и 17; Чехова, 2, 4, 6, 8.

13 декабря с 10 до 15 часов краны пересохнут в домах на ул. КИМ, 81, 83; Тургенева, 6, 8, 10; Халтурина, 2; Лебедева, 23. А 14 декабря с 10 утра (ровно на сутки) - на ул. Красновишерская, 67, 69 и Фрезеровщиков, 90, 94, 96.

15 декабря с 10 часов утра воду отключат в домах на ул. Мира, 4 и Стахановская, 29, 50, а с 9 до 15 часов ее не будет в домах на ул. Островского, 25, 27 и Луначарского, 4.

17 декабря с 10 до 18 не помыться и не попить водички из-под крана пермякам, проживающим на ул. Газеты Звезда, 17, 20, 20А; Ленина, 48, 50; Пермская, 53, 55 и 57.

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