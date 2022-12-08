Правительство РФ поможет Пермскому краю построить студенческий кампус мирового уровня

Фото permkrai.ru

8 декабря стало известно, что Пермский край стал одним из победителей федерального конкурса: до конца 2026 года здесь построят студенческий кампус мирового уровня. Радостную новость озвучили на заседании Правительства Российской Федерации. Воплощать проект в жизнь будут совместно - бюджет сложится из федеральных, региональных и частных средств.

Как сообщили в краевом правительстве, Пермский межвузовский кампус построят в Камской долине. Он раскинется на площади более 20 га. В студенческом городке будет и гостиничный комплекс, где смогут одновременно жить более пяти тысяч студентов и преподавателей, и учебно-лабораторные пространства, и технопарк, и спорткомплекс с бассейном и стадионом, а также конгресс-холл.

Фото permkrai.ru

По словам ректор Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Анатолия Ташкинова, этот проект станет знаковым для всего Пермского края, особенно для отрасли образования: «Наши вузы и научное сообщество смогут объединить здесь свои навыки и ресурсы».

А губернатор Пркикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что «современный студенческий городок позволит привлечь и оставить в Прикамье еще больше талантливой молодежи».

Фото permkrai.ru

Добавим, всего в рамках отбора конкурсной комиссией было рассмотрено 39 заявок от 34 регионов страны, 9 из них стали победителями, в том числе и Пермский край.

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